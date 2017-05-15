Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Садовый: Во Львове накопилось 7 тысяч тонн мусора, готовимся к чрезвычайной ситуации

Понедельник, 15 мая 2017, 23:29

Во Львове накопилось более 7 тысяч тонн отходов, которые некуда вывозить, поскольку меморандум, подписанный 21 апреля, не выполняется.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации и чрезвычайных ситуаций.

"Я говорю, что сегодня существует проблема – более 7 тысяч тонн отходов лежат на земле, их некуда вывозить, имея в Украине тысячи полигонов. Все говорят, что проблемы нет, меморандум подписали и все решили. К сожалению, меморандум не работает в том объеме, в котором мы ожидали", - сказал Садовой.

По его словам, только три города согласились принимать в общей сложности 80 тонн отходов из Львова в сутки.

Мэр Львова рассказал, что утром он звонил вице-премьеру Владимиру Кистиону, а позднее провел встречи с руководством областного совета и областной госадминистрации.

"Если государство будет последовательным, будет держать слово, тогда вопрос можно решить, а если нет, то следует предпринимать совсем иные меры… Мы проинформировали все службы, чтобы быть готовыми к следующим шагам, а следующий шаг – это инициатива объявления чрезвычайного положения, но такое решение может принимать только государство", - подчеркнул Садовой.

Как известно, 21 апреля мэры 20 городов Львовской области, Львовская ОГА, Львовский облсовет и Львовский горсовет подписали меморандум, согласно которому города соглашаются принимать мусор из Львова в течение 2 лет. В то же время, из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн.

На 2017 год, согласно меморандуму, из бюджета Львовской области должны выделить 30 млн грн, а из бюджета Львова – 70 млн грн.

Интерфакс-Украина

"Украинская правда" в Threads

Темы: СадовыйЛьвов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Садовый
Полиция открыла дело из-за закрытых укрытий во Львове. Садовый проблему отрицает
УПЦ МП больше не существует во Львове – мэр
Садовый объяснил, почему одним совсем не выключают свет, а другим – трижды в сутки
Последние новости
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Все новости...
Реклама: