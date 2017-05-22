Кремль получил письмо от сына Сущенко

Кремль получил письмо от сына украинского журналиста, незаконно арестованного в России, Романа Сущенко.



Это подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское агентство "ТАСС".



"Действительно, было передано (в Кремль - ред.) письмо, написанное ребенком, оно действительно было. Но это абсолютно не меняет сути того, что вменяется в вину господину Сущенко - это (обвинение) связано с его деятельностью, направленной против нашего государства", - сказал представитель Кремля.



Позже изданию "Укринформ" адвокат Сущенко Марк Фейгин заявил, что такой ответ является "формальным".



"Ответ Пескова по этому поводу скорее формальный, чем по существу. Он сказал так, чтобы не реагировать на факт получения письма от сына Сущенко непосредственно, не давать прессе возможности для толкования. То есть, Кремль пока ушел от ответа. Но то, что подтверждено получение письма - уже хорошо", - считает Фейгин.



Он добавил, что защита Сущенко не прекратит поднимать этот вопрос в публичной плоскости и влиять на этот счет на руководство России.



Ранее сообщалось, что сын Романа Сущенко Максим написал письмо президенту России, в котором попросил его посодействовать возвращению отца домой.



Сущенко, который работал в Париже, обратится за помощью в освобождении из российской тюрьмы к новому президенту Франции Эммануэля Макрона.



Как известно, Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.



7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.



24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.