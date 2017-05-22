Сущенко просить Макрона допомогти, від Путіна чекають кроку

Український журналіст Роман Сущенко, який працював у Парижі, звернеться по допомогу у звільненні з російської в'язниці до нового президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це повідомив адвокат Марк Фейгін.

"У переддень візиту Путіна до Парижа, Роман Сущенко звернеться до Макрона з проханням про допомогу в його звільненні", – написав він у Twitter.

"Дружина Романа Сущенка, українського журналіста, арештованого в Москві, вже звернулася по допомогу у звільненні чоловіка до Бріджит Макрон", – повідомив Фейгін.

"Як адвокат Сущенка, чекаю від візиту Путіна в Париж гуманітарного кроку з його боку, який би виражався у поверненні додому мого підзахисного", – додав захисник.

Як повідомляють джерела російського видання "Комерсант", президент Росії Володимир Путін 29 травня позапланово відвідає Францію. Приводом для цього нібито стане відкриття у Версалі виставки, присвяченої російському царю Петру I.

Як відомо, Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Олена Рощенко, УП