США приговорили украинского хакера к 2,5 годам тюрьмы

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Вторник, 23 мая 2017, 12:58

Киевлянина Вадима Ермоловича, который признал свое участие в самой большой из известных хакерской атаке и схеме мошенничества с ценными бумагами, приговорили к 2,5 годам тюрьмы за торговлю инсайдерской информации.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Ермолович признал свою роль во зломе Marketwired, PR Newswire Association, Business Wire. Также он подтвердил, что продавал пресс-релизы, полученные с взломанных сайтов.

Киевлянин должен компенсировать $3 млн убытков. Он был одним из группы людей, которая проникла в сети ресурсов, распространяющих пресс-релизы с финансовой информацией - Marketwired, PR Newswire Association, Business Wire.

За пять лет такая деятельность принесла им около $30 млн.

Группа злоумышленников действовала с февраля 2010 по август 2015 года. В это время они с помощью фишинговых атак и SQL-инъекций получили доступ к компьютерным сетям трех компаний.

Впоследствии украденные пресс-релизы с финансовой информацией компаний хакеры передавали трейдерам еще до того, как их обнародовали. Таким образом, торговцы акциями узнавали новости раньше рынка. Такая информация является инсайдерской и запрещенной в США.

В общем, в преступную группу входили трое хакеров и семь трейдеров, большинство из которых украинцы.

Среди пострадавших компаний в Минюсте США называют Caterpillar, Hewlett Packard, Home Depot, Verisign и другие.

За доступ к неопубликованным пресс-релизам трейдеры платили хакерам процент от заработков. Доходы распределялись через оффшорные компании.

Темы: хакеры США
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