Kantar: Охват российских сайтов уменьшился более чем в 2 раза

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Среда, 24 мая 2017, 01:30

Охват российских ресурсов Vk.com, Ok.ru. Mail.ru и Yandex уменьшились в 2-2,4 раза.

Такие данные приводит проект интернет-исследований Kantar TNS CMeter.

При этом суммарно, с 20 мая их среднесуточный десктопный охват упал в 2,3 раза.

Отмечается, что наиболее ощутимое падение началось 22 мая, когда большинство провайдеров включили блокировку. При этом специалисты подчеркивают, что обычно в понедельник охват возрастает, однако на этой неделе он продолжил падение.

 

Руководитель проекта считает, что, несмотря на распространение информации о том, как "избежать блокировки", пользователям проще перестать пользоваться заблокированными ресурсами.

При этом Facebook по-прежнему остается в выигрышной ситуации – прирост суточного десктоп охвата составляет 30%.

Также взлет продолжает Opera.com - недельная аудитория сайта выросла с 1% до 12%.

Как известно, 16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники" и компания "Яндекс".

Пресс-служба украинского офиса утверждает, что "ВКонтакте" всегда обходили политику стороной и назвали себя самой популярной социальной сетью в Украине.

По информации ЭП, на сайт Вконтакте каждый месяц заходит 15,8 млн уникальных пользователей.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Темы: интернет соцсети
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