НАКО предлагает помощь в отборе наблюдателей для "Укроборонпрома"

546 просмотров
0
Среда, 24 мая 2017, 13:53

Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны собирается помочь в отборе кандидатов на должности в Наблюдательном совете "Укроборонпрома".

Об этом сказал сказал член НАКО, генерал-полковник Британской армии Тимоти Эванс на презентации исследования "Совершенствование системы: как повысить эффективность помощи в сфере обороны".

"Сегодня Наблюдательный совет состоит только из двух членов. Еще трое должны быть назначены. И НАКО собирается помочь относительно того, какие критерии должны использоваться для отбора кандидатов на эти должности", - сказал Эванс.

Эванс отметил, что Украине необходим орган, который будет осуществлять независимый надзор за Концерном.

Как сообщалось, НАКО отмечал, что закупки "Укроборонпрома" в основном непрозрачны.

Как известно, 14 апреля на "Украинской правде" было опубликовано журналистское расследование о преступных схемах Государственного концерна "Укроборонпром".

Речь идет о заказе фиктивных работ на миллионные суммы, а также ухода от налогообложения.

Такая ситуация, по мнению автора, сложилась из-за невозможности контроля деятельности предприятий со стороны общества, а также полное сосредоточение контроля над "Укроборонпромом" в руках президента Украины и зависимого от него генерального директора Концерна.

Украинская правда

Темы: армия Укроборонпром
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
24 мая 2017, 13:34
Минобороны выделит больше денег на спецназовцев 19 мая 2017, 15:21
Гройсман обещает повысить пенсии и военным 19 мая 2017, 11:01
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Судьи КС отозвали показания против Януковича – Луценко
КГГА: Экономически обоснованный тариф на метро 6,6 гривны
У следствия по делу Шеремета не было видео, которое имели журналисты
Генпрокурор заявил, что получил компромат на еще одного нардепа
Все новости
Это так просто

Как американец украинский мусор сортирует

Bla Bla Bar

Архитектор Сергей Махно – о своих любимых киевских заведениях