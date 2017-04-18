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От Порошенко и Гройсмана ждут наблюдателей за "Укроборонпромом"

Вторник, 18 апреля 2017, 15:20

В государственном концерне "Укроборонпром" необходимо создать Наблюдательный совет как самостоятельный орган, который должен контролировать группу предприятий наравне с гендиректором.

Об этом говорится в заявлении Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны.

"Наблюдательный совет при "Укроборонпроме" до сих пор не сформирован из-за отсутствия политической воли у власти. Кабинет министров во главе с премьер-министром и первым вице-премьер-министром - министром экономики, ответственные за оборонную промышленность страны, до сих пор не выполнили своих непосредственных обязанностей. Поэтому все вопросы в "Укроборонпроме" решаются в ручном режиме вертикалью президента", - считает секретарь натворил Виктор Плахута.

"К тому же, принципы формирования Наблюдательного совета остаются непрозрачными. Ведь три члена в совет назначаются президентом, а еще два – Кабинетом министров. В органе не остается места для независимых членов, которые должны составлять большинство", - сказано в заявлении.

 

НАКО также сообщает, что закупки Концерна чаще всего проходят непрозрачно.

"По результатам анализа системы электронных закупок ProZorro установлено, что только 22 из 128 предприятий "Укроборонпрома" зарегистрировались в системе. Из них только 15 предприятий обнародовали отчеты о заключенных договорах", - говорится в заявлении.

В НАКО настаивают на завершении формирования Наблюдательного совета Концерна.

"Большинство членов этого органа должны быть независимыми. Необходимо провести открытое общественное обсуждение кандидатов в Наблюдательный совет", - говорится в заявлении.

В то же время отмечается, "закупки в оборонной сфере должны осуществляться открыто и прозрачно. Поэтому все предприятия ГК "Укроборонпром" должны использовать систему электронных закупок ProZorro и обнародовать отчеты о заключенных договорах".

Как известно, 14 апреля на "Украинской правде" было опубликовано журналистское расследование о преступных схемах Государственного концерна "Укроборонпром".

Речь идет о заказе фиктивных работ на миллионные суммы, а также ухода от налогообложения.

Такая ситуация, по мнению автора, сложилась из-за невозможности контроля деятельности предприятий со стороны общества, а также полное сосредоточение контроля над "Укроборонпромом" в руках президента Украины и зависимого от него генерального директора Концерна.

Украинская правда

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Темы: ГройсманПорошенко
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