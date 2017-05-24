Антикоррупционная операция: в Киев прилетели 2 вертолета с задержанными налоговиками

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Среда, 24 мая 2017, 15:44

На аэродроме Нацгвардии в Киеве приземлились два вертолета из Харькова и Днепра, на борту которых руководители налоговой, подозреваемые в коррупции.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

По словам корреспондента телеканала, с минуты на минуту ожидается прибытие третьего вертолета - из Одессы.

"Сюда под конвоем прилетают задержанные коррупционеры-налоговики. Они были руководителями областных налоговых администраций во времена Виктора Януковича", - прокомментировала она.

По словам журналистки, из воздушных судов вышли 10 задержанных, всех их под конвоем повезут в Генпрокуратуру, чтобы вручить подозрения, а после этого распределить по судам для избрания меры пресечения.

 

Сообщается, что среди привезенных есть одиозный экс-глава Харьковской областной налоговой администрации Станислав Денисюк, которого считают "смотрящим" за бизнесом беглого олигарха Сергея Курченко.

Также доставили бывшего главу налоговой Луганской области Александра Антипова. Во время задержания у него изъяли чемоданчик, в котором было более 3,5 миллиона долларов.

Как известно, в среду в 15 регионах Украины началась большая антикоррупционная операция, в которой задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводятся 450 обысков. Ищут топ-чиновников Украины, которые во времена Януковича занимались коррупцией в налоговой сфере.

Полиция собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.

Темы: налоги Киев аэродром коррупция
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