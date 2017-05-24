Антикорупційна операція: до Києва прилетіли 2 гелікоптери із затриманими податківцями

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Середа, 24 травня 2017, 15:44

На аеродромі Нацгвардії у Києві приземлились два гелікоптери із Харкова та Дніпра, на борту – керівники податкової, підозрювані у корупції.

Про це йдеться у сюжеті "5 каналу".

За словами кореспондента телеканалу, з хвилини на хвилину очікується прибуття третього гелікоптера - з Одеси.

"Сюди під конвоєм прилітають затримані корупціонери-податківці. Вони були керівниками обласних податкових адміністрацій за часів Віктора Януковича", - прокоментувала вона.

За словами журналістки, з повітряних суден вийшли 10 затриманих, усіх їх під конвоєм повезуть до Генпрокуратури, щоб вручити підозри, а після того розподілити по судах для обрання запобіжних заходів.

 

Повідомляється, що серед привезених є одіозний екс-голова Харківської обласної податкової адміністрації Станислав Денисюк, якого вважають "смотрящим" за бізнесом олігарха-втікача Сергія Курченка.

Також доставили колишнього очільника податкової Луганщини Олександра Антипова. Під час затримання у нього вилучили валізку, в якій було понад 3,5 мільйона доларів.

Як відомо, у середу в 15 регіонах України почалася велика антикорупційна операція, у якій задіяно біля 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводяться 450 обшуків. Шукають топ-чиновників України, які за часів Януковича займалися корупцією у податковій сфері.

Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

Теми: податки Київ аеродром корупція
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