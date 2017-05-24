Налоговая Клименко украла у Украины 96 миллиардов налогов – Аваков

Полиция собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытки в виде непоступления в бюджет налогов на сумму 95,921 млрд гривен.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на заседании Кабинета министров в среду.

"На сегодняшний день следствие собрало неопровержимые доказательства, что бывшие первые руководители областных налоговых администраций Украины выполняли указания Януковича и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, для чего организовали незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые в течение 2011-2014 годов стали инструментом незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями в пользу руководителя и членов преступной организации", - рассказал министр.

По его словам, в течение этого периода преступники нанесли стране ущерб на общую сумму 95,921 миллиардов гривен.

Аваков сообщил, что по этому производству к уголовной ответственности будут привлечены сотрудники ГНА и органов прокуратуры. Уже задержаны 23 человека по подозрению в участии в преступной организации и злоупотреблении служебным положением.

Он перечислил некоторые должности задержанных: бывший глава управления Миндоходов Днепропетровщины Шинкаренко, начальник Государственной налоговой службы и бівший губернатор Луганщины Антипов. "В момент задержания у него изъяли 3,8 миллиона долларов наличными", - отметил Аваков.

Также, продолжил министр, задержан глава налоговой администрации Крыма Циркун и многие другие.

"На данный момент в разных регионах Украины мы проводим крупнейшую антикоррупционную операцию за всю историю Украины, в которой задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводятся 450 обысков", - рассказал глава МВД.

По его словам, сейчас уже начались судебные заседания по этому делу, в частности в Печерском райсуде Киева.

Как сообщалось, 24 мая правоохранители проводят более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках одномоментной антикоррупционной операции.

По словам военного прокурора Анатолия Матиоса, в настоящее время обыски проводятся в отношении руководства налоговых администраций ряда областей, "по месту нахождения всех налоговых площадок, куда загоняли предприятия реального сектора экономики".

Он проинформировал, что ожидается прибытие вертолетов с задержанными с востока и юга страны, после чего они будут доставлены в Генпрокуратуру для сообщения о подозрении.

Матиос подчеркнул, что это только "первая волна задержаний".

Евгений Кизилов, УП