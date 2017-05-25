Задержан еще один подозреваемый в беспорядках 9 мая в Днипре

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Четверг, 25 мая 2017, 15:14

Следователи по делу о столкновениях в городе Днипро 9 мая 2017 года задержали еще одного подозреваемого, которого ранее объявили в розыск.

Об этом сообщает 25 мая пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Задержанному инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 и ч. 2 ст. 296 УК Украины (массовые беспорядки и хулиганство).

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ГПУ отмечают, что на сегодняшний день в деле сообщено о подозрении 14 лицам, причастным к совершению преступлений 9 мая 2017 года в Днипре во время проведения праздничных мероприятий, шестеро из них объявлены в розыск.

Среди подозреваемых есть организаторы, координаторы и активные участники массовых беспорядков, а также "кассиры", которые оплачивали выполненную работу так называемых "титушек".

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Четверо подозреваемых находятся под стражей.

С одним из подозреваемых, который помогал следствию и предоставлял важные показания, заключено соглашение о признании виновности. В рамках инкриминируемой ему ст. 293 УК Украины (групповое нарушение общественного порядка) суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Как сообщалось ранее, прокуратура обжаловала избрание меры пресечения для подозреваемого в части возможности выхода из-под стражи под залог в 128 000 гривен, однако Апелляционный суд Днепропетровской области апелляционную жалобу прокуратуры не удовлетворил.

Досудебное расследование продолжается.

Темы: провокации прокуратура
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