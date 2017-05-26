Парубий подписал квоты на ТВ и запрет "георгиевской ленты"

668 просмотров
1
Пятница, 26 мая 2017, 10:16

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о квотах украинского языка на телевидении и закон о запрете "георгиевской ленты".

Он подписал их 26 мая прямо в президиуме Верховной Рады, открыв заседание парламента.  

"Вчера мы сняли все преграды для подписания важных законов. Несмотря на истерику тех, кому Украина костью в горле, и на попытки заблокировать закон об украинском языке на украинском телевидении, этот парламент продемонстрировал, что мы – украинский парламент", – отметил спикер.

"Сегодня я подписываю закон, который предусматривает обязательную долю украинского языка на общенациональных телевидениях 75%... Сейчас, в условиях войны, это – вопрос национальной безопасности. Как я вчера и обещал, я безотлагательно подписываю закон", – заявил Парубий.

Он тут же поставил свою подпись под документом.  

"Также сейчас подписываю закон о запрете так называемой "георгиевской ленты" – символа ненависти и вражды, так как эти ленты носят люди – те, кто развязал войну против Украины, кто ежедневно стреляет в наших воинов, кто убивает людей, и те, кто ненавидит Украину", – заявил глава ВР.

"Этот закон – один из важнейших законов на этой неделе. И я тоже уже имею право его подписать и делаю это в присутствии всех народных депутатов", – добавил Парубий.

Спикер также поздравил с Днем независимости Грузию, которая поддержала Украину в борьбе с российским агрессором. "Ваш праздник – это наш праздник. Победим врага вместе", – сказал он.

Алена Рощенко, УП

Темы: законодательство язык телевидение Парубий Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Повреждение телекоммуникационных сетей грозит информационной безопасности 25 мая 2017, 18:02
Минэкономики готовит он-лайн сервис проверок бизнеса 24 мая 2017, 13:00
Чи покладе Рада край ері тютюну в Україні 23 мая 2017, 16:00
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 212.80.43.---67viktormaximov26.05.2017 11:20
мабуть чи не єдина річ, за яку варто подякувати цьому недолугому лінивому парламенту, бо ці закони справді важливі для нашого державотворення
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В суде, который должен рассматривать дела против НАБУ, идут обыски
Омелян про Балчуна: ему пора уйти
Хроника 26 мая. Начало боев за ДАП и приговоры Карпюку и Клиху
Сутки в АТО: Боевики били из "Градов", 5 военных ВСУ ранены
Все новости
Генеральная уборка

7 впечатляющих идей для спасения птиц

Львов

Союзниками, или История "другого" Львова