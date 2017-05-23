Квоты с отсрочкой: русский язык оставляют в эфире еще на год

Закон об украинском языке на телевидении вступит в силу через 4 месяца, кроме того, еще год украинцы смогут снимать и показывать телепродукт на русском.

Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар журналистам во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, произведенный в Украине русскоязычный телевизионный продукт будет в течение одного года и 4 месяцев засчитываться в украиноязычную квоту для телеканалов.

"Закон (о квотах на украинском телевидении – ред.) после подписания вступит в силу через 4 месяца. Но в течение года произведенные в Украине программы могут засчитываться в украинскую квоту, даже если они на русском языке, чтобы каналы могли перейти на украинский язык", - пояснила Сюмар.

При этом политик подчеркнула, что речь идет не о российском продукте, а только о произведенном в Украине русскоязычном контенте.

Кроме того, отметила она, закон предусматривает, что все фильмы на иностранном языке в Украине должны быть продублированы или озвучены на государственном языке, за исключением советских фильмов. Таким образом, эти фильмы не будут переводить на украинский язык, однако их не будут засчитывать в украиноязычную квоту для телеканалов.

Сюмар заявила также, что на некоторых депутатов перед голосованием за закон о квотах на украинском телевидении пытались оказывать давление. По ее словам, некоторые парламентарии получали смс-сообщения с просьбами не голосовать за данную инициативу.

Как сообщалось, во вторник Верховная Рада приняла закон о том, что не менее 75% контента телекомпании должны транслировать на украинском языке.