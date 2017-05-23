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Рада ввела квоты на ТВ: 75% эфира – на украинском

Вторник, 23 мая 2017, 11:51
Рада ввела квоты на ТВ: 75% эфира – на украинском

Верховная Рада приняла законопроект, устанавливающий обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема.

За соответствующие изменения в закон о языке аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации №5313 проголосовали 269 депутатов.

Законопроект устанавливает, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 7.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00;

Для телеорганизаций региональной и местной категорий речи закон устанавливает обязательную долю украиноязычного контента на уровне 50%.

Отдельно законопроект определяет обязательную долю новостей на государственном языке, а именно не менее 75% от общей продолжительности всех новостей в каждом из промежутков времени с 7.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00;

Уточняется, что передача считается на украинском языке, если все выступления дикторов (ведущих) озвучены исключительно на украинском языке.

Однако, допускается использование без дублирования и озвучивания репортажей с мест событий, которые не сопровождаются комментариями или другим текстовым сопровождением ведущего, трансляций выступлений приглашенных участников передачи (гостей), а также музыкальных произведений.

В передаче, выполненной на украинском языке, допускается использование без дублирования, озвучивания:

а) репортажей с мест событий, в которых не используются комментарии или другой текстовое сопровождение дикторов (ведущих);

б) трансляций выступлений приглашенных участников (гостей) информационных и информационно-аналитических передач, при условии, что участие того же гостя в этой передаче носит эпизодический, а не периодический (не регулярный) характер, и он не является диктором (ведущим) передачи;

в) музыкальных произведений с текстом (песен), которые являются частью передачи не музыкального жанра, и использованные в ней лишь как звуковое сопровождение.

Указанные обязательные доли передач на государственном языке касаются только телерадиоорганизаций, в соответствии с условиями лицензий осуществляют эфирное и многоканальное (цифровое) вещание с использованием радиочастотного ресурса.

Инициаторами законопроекта выступили Николай Княжицкий и Виктория Сюмар. В зале присутствовали известные украинские актеры и режиссеры, которые поддержали законопроект.

Напомним, 16 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о квотах на вещание на украинском языке на телеканалах.

Українська правда. Життя

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Темы: телевидениезаконодательствоВерховная Рада
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