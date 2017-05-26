ГПУ ожидает Каськива в Украине к концу лета

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Пятница, 26 мая 2017, 14:36

Генпрокуратура ожидает экстрадиции экс-главы Госнацпроекта Владислава Каськива в течение 2-3 месяцев.

Об этом в интервью Украинским новинам сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

Он сообщил, что ГПУ недавно выходила на связь с представителями компетентных органов Панамы. По его словам, Генпрокуратура Украины ожидает окончательное решение по этому делу к концу лета.

"Мы ожидаем решения суда о возобновлении его экстрадиции. В течение 2-3 месяцев ожидается финальное решение. Я считаю, что мы идем неплохо", - заявил он.

На вопрос, верит ли он в экстрадицию Каськива в Украину, Енин ответил: "Абсолютно. Более того, решение Панамского суда об отказе ему в статусе политического беженца очень укрепило наши позиции".

Как известно, 18 августа Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании на территории Республики Панама Каськива за хищение и другие служебные преступления. Заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что Каськив был задержан в Панаме при попытке въехать на территорию Коста-Рики.

Генпрокуратура передала МИД для направления в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

Как известно, 25 марта глава МВД Арсен Аваков заявил, что Каськив объявлен в розыск.

В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural относительно инвестиций в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором

Темы: Каськив
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