ГПУ чекає на Каськіва в Україні до кінця літа

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П'ятниця, 26 травня 2017, 14:36

Генпрокуратура очікує екстрадиції екс-глави Держнацпроекту Владислава Каськіва протягом 2-3 місяців.

Про це в інтерв'ю Українським новинам повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін.

Він повідомив, що ГПУ нещодавно виходила на зв'язок з представниками компетентних органів Панами. За його словами, Генпрокуратура України очікує на остаточне рішення у цій справі до кінця літа.

"Ми очікуємо рішення суду про відновлення його екстрадиції. Протягом 2-3 місяців очікується фінальне рішення. Я вважаю, що ми йдемо непогано", - заявив він.

На питання, чи вірить він в екстрадицію Каськіва в Україну, Єнін відповів: "Абсолютно. Більше того, рішення Панамського суду про відмову йому в статусі політичного біженця дуже зміцнило наші позиції".

Як відомо, 18 серпня Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання на території Республіки Панама Каськіва за розкрадання та інші службові злочини. Заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що Каськів був затриманий в Панамі при спробі в'їхати на територію Коста-Ріки.

Генпрокуратура передала МЗС для направлення до Панами клопотання щодо екстрадиції Каськіва.

25 березня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Каськів оголошений в розшук.

У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.

Теми: Каськів
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