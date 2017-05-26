Против чиновников "Укрзализныци" открыли дело о многомиллионной растрате

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Пятница, 26 мая 2017, 15:56

По факту растраты 185 миллионов гривен должностными лицами госкомпании "Укрзализныця" 26 мая открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители установили, что правление ПАО "Украинська зализныця" запланировало приобрести в 2017 году 5890 грузовых полувагонов на общую сумму 4,8 миллиарда гривен без НДС. При этом должностные лица компании завысили цену части партии на 185 миллионов гривен.

"В начале апреля служебные лица ПАО "УЗ" при отсутствии согласования всех членов экспертной комиссии, которая была создана с целью определения стоимости указанных вагонов, подписали протокол согласования цены полувагона, завышенной примерно на 76 тысяч гривен каждый", - говорится в сообщении.

По информации полиции, в отношении должностных лиц ПАО открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Как известно, 2 марта правоохранители провели 15 одновременных обысков в уголовном производстве относительно злоупотреблений в "Укрзализныце".

Украинская правда

Темы: Укрзализныця криминал полиция
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