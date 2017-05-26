Проти посадовців "Укрзалізниці" відкрили справу про багатомільйонну розтрату

За фактом розтрати 185 мільйонів гривень посадовцями держкомпанії "Укрзалізниця" 26 травня відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що правління ПАТ "Українська залізниця" запланувало придбати в на 2017 році 5890 вантажних піввагонів на загальну суму 4,8 мільярда гривень без ПДВ. При цьому службові особи компанії завищили ціну частини партії на 185 мільйонів гривень.

"На початку квітня службові особи ПАТ "УЗ" за відсутності погодження всіх членів експертної комісії, яка була створена з метою визначення вартості вказаних вагонів, підписали протокол погодження ціни піввагону, завищеної приблизно на 76 тисяч гривень кожен", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, стосовно посадовців ПАТ відкрите кримінальне провадження за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Як відомо, 2 березня правоохоронці провели 15 одночасних обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань на "Укрзалізниці".

Українська правда