Полиция опубликовала фото смертника, устроившего теракт в Манчестере

Полиция Манчестера опубликовала фото Салмана Абеди, который 22 мая устроил теракт на стадионе Manchester Arena.

Сообщение опубликовано на странице манчестерской полиции в Twitter.

Фотографии Абеди – это кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали его в день теракта.

Latest update from @CCIanHopkins and Deputy Assistant Commissioner Neil Basu of @MetPoliceUK pic.twitter.com/HPxNcjkWR5 — G M Police (@gmpolice) May 27, 2017

Как сообщалось, в Манчестере задержаны уже шесть подозреваемых, в том числе одна женщина и 23-летний брат Салмана Абеди, которого считают исполнителем теракта. Отец смертника и его младший брат также были задержаны в Ливии.

Как известно, в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека. Среди погибших - двое поляков. По последним данным, пострадали 12 детей в возрасте до 16 лет.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за содеянное.