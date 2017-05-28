Полиция опубликовала фото смертника, устроившего теракт в Манчестере

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Воскресенье, 28 мая 2017, 02:31

Полиция Манчестера опубликовала фото Салмана Абеди, который 22 мая устроил теракт на стадионе Manchester Arena.

Сообщение опубликовано на странице манчестерской полиции в Twitter.

Фотографии Абеди – это кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали его в день теракта.

Как сообщалось, в Манчестере задержаны уже шесть подозреваемых, в том числе одна женщина и 23-летний брат Салмана Абеди, которого считают исполнителем теракта. Отец смертника и его младший брат также были задержаны в Ливии.

Как известно, в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека. Среди погибших - двое поляков. По последним данным, пострадали 12 детей в возрасте до 16 лет.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за содеянное.

Темы: теракт Великобритания
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