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По подозрению в причастности к теракту в Манчестере задержана женщина

Четверг, 25 мая 2017, 01:23

В Манчестере в связи со взрывом на стадионе Manchester arena задержана женщина, она стала шестой подозреваемой в причастности к теракту.

Об этом сообщает AP.

В полиции Манчестера сообщили, что женщину задержали в ходе обысков в районе Блекли.

Неизвестная женщина стала шестой персоной, которую задержали по подозрению в организации теракта в Манчестере, унесшего жизни 22 граждан.

Ранее в рамках расследования теракта британская полиция задержала мужчину в городе Уиган, который находится в графстве Большой Манчестер.

Таким образом, в Манчестере задержаны уже шесть подозреваемых, в том числе 23-летний брат Салмана Абеди, которого считают исполнителем теракта. Отец смертника и его младший брат также были задержаны в Ливии.

"Это стремительное расследование и мы сохраняем объективность на данном этапе", - заявили в полиции Манчестера.

Как известно, в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека. Среди погибших - двое поляков. По последним данным, пострадали 12 детей в возрасте до 16 лет.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за содеянное.

Темы: терроризмВеликобритания
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