По подозрению в причастности к теракту в Манчестере задержана женщина
В Манчестере в связи со взрывом на стадионе Manchester arena задержана женщина, она стала шестой подозреваемой в причастности к теракту.
Об этом сообщает AP.
В полиции Манчестера сообщили, что женщину задержали в ходе обысков в районе Блекли.
Неизвестная женщина стала шестой персоной, которую задержали по подозрению в организации теракта в Манчестере, унесшего жизни 22 граждан.
Ранее в рамках расследования теракта британская полиция задержала мужчину в городе Уиган, который находится в графстве Большой Манчестер.
Таким образом, в Манчестере задержаны уже шесть подозреваемых, в том числе 23-летний брат Салмана Абеди, которого считают исполнителем теракта. Отец смертника и его младший брат также были задержаны в Ливии.
"Это стремительное расследование и мы сохраняем объективность на данном этапе", - заявили в полиции Манчестера.
Как известно, в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека. Среди погибших - двое поляков. По последним данным, пострадали 12 детей в возрасте до 16 лет.
Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за содеянное.