Горбатюк: Следствию по "делам Майдана" препятствуют, в т.ч. руководство ГПУ

Следствие по "делу Майдана" постоянно сталкивается с препятствиями в расследовании, в т.ч. от руководства Генпрокуратуры.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Следствие постоянно сталкивается с препятствиями в расследовании этих дел, эти препятствия поступают в том числе и от руководства Генпрокуратуры, в том числе и от Матиоса (главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос). По этому поводу я неоднократно отправлял Генпрокурору письменные жалобы по поводу того, в чем заключаются эти нарушения. Но к сожалению, реагирования нет", - заявил Горбатюк.

Говоря о препятствовании работе, Горбатюк отметил расследование экономических дел.

"Было совещание, на котором никакого обсуждения расследования экономических дел не происходило, был составлен протокол, после чего этот протокол попадает к Матиосу, в него вносятся заведомо ложные сведения о том, что следствие неэффективно, и дела забираются", - рассказал Горбатюк.

"Еще один случай - расследование убийств 19 февраля в Хмельницком. В течение 2.5 лет военная прокуратура это расследовала, поскольку подозревались сотрудники СБУ, в конце концов пришли к выводу, что "майдановцы" сами себя перестреляли", - отметил он.

"Наш департамент был вынужден забрать себе это производство и фактически начинать расследование "с нуля", - добавил Горбатюк.

Он добавил, что в настоящее время уже есть не менее десяти рапортов по поводу незаконных действий Матиоса, "но реагирования на них нет".

"На протяжении последнего года я действую законно. Но если реакции и дальше не будет - есть Высший совет правосудия, куда можно обращаться, или если есть признаки каких-то уголовных правонарушений - в другой правоохранительный орган. Потому что это нарушения, на которые нужно реагировать", - добавил Горбатюк.

Он заявил, что Матиос "фактически обвинил генпрокурора во лжи", заявив, что результата в расследовании "дел Майдана" нет, а Юрий Луценко считает, что дела продвигаются.

При этом Горбатюк отметил, что результаты в расследовании дел Майдана "есть и достаточно весомые, работа продолжается".

"И в дальнейшем результаты будут - по привлечению виновных к ответственности", - добавил он.

Горбатюк напомнил, что сейчас о подозрении по "делам Майдана" сообщено более 350 лицам, обвинительные акты по более 230 направлены в суд, и уже есть более 35 приговоров.

Украинская правда