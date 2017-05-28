В Одессе требовали отменить концерт Лободы: дымовые шашки, газ, задержанные

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Воскресенье, 28 мая 2017, 23:35

В Одессе возле ночного клуба "Ибица" активисты патриотических организаций устроили драку, требуя отмены концерта певицы Светланы Лободы.

Как сообщает "Думская", участники митинга требовали "остановить выступление и выгнать исполнительницу, желательно с лишением его гражданства Украины".

Для обеспечения порядка на месте происшествия дежурило большое количество правоохранителей.

Во время потасовки неизвестные сначала бросили в толпу две петарды, потом - две дымовые шашки.

"Полиция пыталась провести личный досмотр двух активистов, однако те отказались, из-за чего возникла драка, во время которой кто-то применил слезоточивый газ. Активистов, которые отказались от осмотра, задержали. Позже их отпустили", - сообщает издание.

Также было два сообщения о якобы заминировании клуба "Ибица".

Концерт Лободы был отменен. 

 
 
 
 
ФОТО - Думская.net

Как сообщил советник начальника ГУНП Руслана Форостяка, полиция составила 1 протокол по ст.173 КУоАП - "мелкое хулиганство", задержанных по итогам инцидента нет.

Темы: Одесса
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