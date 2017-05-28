Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе требовали отменить концерт Лободы: дымовые шашки, газ, задержанные

Воскресенье, 28 мая 2017, 23:35

В Одессе возле ночного клуба "Ибица" активисты патриотических организаций устроили драку, требуя отмены концерта певицы Светланы Лободы.

Как сообщает "Думская", участники митинга требовали "остановить выступление и выгнать исполнительницу, желательно с лишением его гражданства Украины".

Для обеспечения порядка на месте происшествия дежурило большое количество правоохранителей.

Во время потасовки неизвестные сначала бросили в толпу две петарды, потом - две дымовые шашки.

"Полиция пыталась провести личный досмотр двух активистов, однако те отказались, из-за чего возникла драка, во время которой кто-то применил слезоточивый газ. Активистов, которые отказались от осмотра, задержали. Позже их отпустили", - сообщает издание.

Также было два сообщения о якобы заминировании клуба "Ибица".

Концерт Лободы был отменен. 

 
 
 
 
ФОТО - Думская.net

Как сообщил советник начальника ГУНП Руслана Форостяка, полиция составила 1 протокол по ст.173 КУоАП - "мелкое хулиганство", задержанных по итогам инцидента нет.

Темы: Одесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Одесса
В Одессе из-под завалов спасли человека
Враг атаковал Одессу: есть разрушения и пострадавшие
В Одессе прогремели мощные взрывы – СМИ
Последние новости
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
Все новости...
Реклама: