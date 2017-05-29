"Укрзализныця" переименовала три станции
"Укрзализныця" переименовала ряд станций Юго-Западной железной дороги.
Об этом говорится в сообщении Укрзализныци.
Решено переименовать три станции.
Киев-Октябрьский теперь называется Грушки. Киев-Московский переименован в Киев-Демеевский. Станцию Щорс назвали станцией Сновск.
Соответствующие изменения уже вносятся в расписание движения пассажирских поездов, размещенном на ведомственном сайте и в зданиях станционно-вокзальных комплексов, в интернет-сервисах продажи билетов.
Украинская правда
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