"Укрзалізниця" перейменувала три станції

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Понеділок, 29 травня 2017, 08:50

 "Укрзалізниця"  перейменувала низку станцій Південно-Західної залізниці.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Вирішено перейменувати три станції:

Київ-Жовтневий тепер має назву Грушки. Київ-Московський перейменовано у Київ-Деміївський. Станцію  Щорс назвали станцією Сновськ.

Відповідні зміни вже вносяться до розкладу руху пасажирських поїздів, розміщеному на відомчому сайті та в будівлях станційно-вокзальних комплексів, до інтернет-сервісів продажу квитків і робот із вантажовідправниками.

Українська правда

Теми: Укрзалізниця
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