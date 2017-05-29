Суд по делу Януковича не захотел переносить заседание

569 просмотров
0
Понедельник, 29 мая 2017, 13:35

Оболонский районный суд Киева отказался защиты экс-президента Виктора Януковича перенести подготовительное судебное заседание по делу о его госизмене.

Об этом сообщает в понедельник корреспондент УП из зала.

Адвокаты Януковича просили суд перенести заседание, потому что спешат на другое заседание в апелляционный суд, где требуют изменить место рассмотрения дела на любой другой районный суд.

"В апелляционном суде назначено слушания нашей жалобы, мы предоставляем суд ходатайство об изменении подследственности данного ходатайства", - отметил адвокат Виталий Сердюк.

В свою очередь прокурор государственного обвинения Руслан Кравченко возмутился, что адвокаты уже дважды не являлись на заседания этой апелляции и специально затягивают время.

"Сторона защиты все делает для затягивания. Сторона защиты дважды уже появлялась в апелляционный суд, я появлялся на эти заседания, почему то стороны защиты там не было", - сказал прокурор.

После этого судья согласился с прокурорами и объявил перерыв только до 14.00.

"Постановлением высшего специализированного суда вам уже было отказано в изменении места подследственности. Суд не понимает, почему защита должна прерывать заседание суда... Если вы пропустите заседание третий раз – ничего не произойдет", - сказал судья Владислав Девятко.

Как известно, 4 мая 2017 районный суд начал подготовительное заседание по делу о госизмене Януковича.

Суд частично удовлетворил ходатайство защитников экс-президента, позволив ему участие по видеосвязи. Оболонский райсуд Киева предоставил экс-президенту Виктору Януковичу три варианта видеосвязи с судом.

29 мая на заседании суда адвокаты зачитали заявление их подопечного, в которой сказано, что Янукович хочет принять участие в суде, но на своих условиях.

В заявлении в частности говорится, что Янукович не получал ни одного вызова с Оболонского райсуда Киева, а также ему не обеспечили участие в заседании через видеоконференцию с Ростовского областного суда РФ.

Как известно, государственное обвинение просит приговорить Януковича к пожизненному заключению.

В деле фигурируют заявления Януковича с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину и Совета Федерации РФ ввести войска Российской Федерации в Украину.

К Януковичу применяют процедуру специального (заочного) досудебного расследования.

В Генпрокуратуре отмечают, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является добровольное появление Януковича в Украине.

Роман Кравец, УП

Темы: Янукович суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Адвокаты Януковича третий час подряд заявляют однотипные ходатайства 29 мая 2017, 13:05
Высказывания Луценко и Авакова отправят в Высший совет правосудия 29 мая 2017, 11:03
Янукович говорит, что хочет принять участие в суде, но на своих условиях 29 мая 2017, 10:37
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Адвокаты Януковича хотят, чтобы суд допросил Порошенко
СБУ проводит обыски в офисах "Яндекс Украина"
Фигурантов мукачевской перестрелки из ПС отпустили на поруки
Геращенко требует резолюции ОБСЕ по убийству наблюдателя на Донбассе
Все новости
Ручная робота

Молодые украинские графики и создатели принтов, которых нужно знать

Резонанс

Драки школьниц в Чернигове: Полиция объявила о подозрении участницам