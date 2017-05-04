Прокуратура проситиме для Януковича довічне ув'язнення

Захист екс-президента Віктора Януковича затягує судовий процес.

Про це заявив на брифінгу прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко.

"Ми очікуємо, що від сторони захисту буде надаватися ряд клопотань на затягування процесу, але на це ми готові", - сказав Кравченко.

Він також зазначив, що оскільки Янукович не визнає своєї провини у справі про державну зраду, то обвинувачення проситиме суд про вищу міру покарання за цей злочин - довічне ув'язнення.

"Ми будемо клопотати про довічне позбавлення волі", - зазначив прокурор.

На запитання журналістів, скільки в обвинувачення є свідків у справі Януковича та скільки їх у захисту, Кравченко відповів: "Під час досудового розслідування сторона захисту не відкрила жодного матеріалу. Ми відкрили їм всі наявні матеріали, як це передбачає Закон. Формально у сторони захисту немає жодних фактів та жодних свідків", - зазначив він. "Ми допитали та плануємо допитати більше ста свідків", - додав він.

Як відомо, у четвер, 4 травня, Оболонський районний суд розпочав підготовче засідання у справі про держзраду Януковича.

Суд частково задовольнив клопотання захисників Януковича, дозволивши йому участь по відеозв'язку та переніс підготовче засідання на 18 травня 10 годину.

Роман Кравець, Тетяна Кусок, УП