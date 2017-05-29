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Янукович каже, що хоче взяти участь у суді, але на своїх умовах

Понеділок, 29 травня 2017, 10:37

Екс-президент Віктор Янукович просить Оболонський райсуд Києва звернутися до міністерства юстиції Росії для надання йому права на участь у судовому засіданні.

Про це Янукович заявив у письмовому клопотанні, яке у понеділок в суді зачитав його адвокат Віталій Сердюк.

"Я готовий і бажаю брати участь у судовому розгляді. Я повністю підтримую клопотання, яким я просив судові органи забезпечити моє право на доступ до правосуддя", - йдеться в заяві.

"Я вимушено перебуваю на території РФ і це є поважною причиною для неявки в суд. Наполягаю на необхідності забезпечення моєї участі через міжнародну правову допомогу, як це передбачено законодавством", - зачитав адвокат.

Також в заяві йдеться, що Янукович не отримував жодного виклику з Оболонського райсуду Києва, а також йому не забезпечили участь у засіданні через відеоконференцію з Ростовського обласного суду РФ.

Як повідомлялося, Оболонський райсуд Києва надав екс-президенту Віктору Януковичу три варіанти відеозв'язку з судом. При цьому українська сторона обвинувачення наголошує, що участь Януковича в підготовчому судовому засіданні передбачається не через міжнародну правову допомогу, тому немає необхідності суду звертатися в державні органи РФ.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсуд
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