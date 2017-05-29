Путин в Париже попытался "присвоить" Анну Ярославну

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Понедельник, 29 мая 2017, 19:20

Президент России Владимир Путин заявил, что французско-российские отношения начались с брака Анны Ярославны, средней дочери Ярослава Мудрого, с Генрихом I в 1051 году.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"С поездки царя Петра (первый - ред.) во Франции не началась история русско-французских отношений. Она имеет гораздо более глубокие корни. Образованная французская публика знает о русской Анне - королеве Франции", - сказал он.

"Младшая дочь нашего любимого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и сделала существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, одна из которых до сих пор правит в Испании", - добавил Путин.

Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон призывает как можно скорее провести переговоры в "нормандском формате".

Украинская правда

Темы: Путин Франция история
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IP: 195.64.226.---Supremacy29.05.2017 19:29
Його корені в землях Мокша, Меря і інших залісських територіях, зокрема, в а не в особі Анни Ярославни. На Московії жаби бігали, коли Анну віддали заміж
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