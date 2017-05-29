Обнародовано видео мощного прорыва трубы водоснабжения в Киеве

Появилось видео прорыва трубы водоснабжения в Голосеевском районе Киева.

Съемка осуществлялась камерой видеонаблюдения, расположенной на одном из домов вблизи места аварии.

Как известно, прорыв произошел в понедельник днем на проспекте Голосеевском, 27. По свидетельствам очевидцев, фонтан достигал 7 этажа.

Повреждены 4 автомобиля и окна здания перед промоиной.

Украинская правда