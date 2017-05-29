Обнародовано видео мощного прорыва трубы водоснабжения в Киеве
Появилось видео прорыва трубы водоснабжения в Голосеевском районе Киева.
Съемка осуществлялась камерой видеонаблюдения, расположенной на одном из домов вблизи места аварии.
Как известно, прорыв произошел в понедельник днем на проспекте Голосеевском, 27. По свидетельствам очевидцев, фонтан достигал 7 этажа.
Повреждены 4 автомобиля и окна здания перед промоиной.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.