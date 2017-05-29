Обнародовано видео мощного прорыва трубы водоснабжения в Киеве

6416 просмотров
1
Понедельник, 29 мая 2017, 21:59

Появилось видео прорыва трубы водоснабжения в Голосеевском районе Киева.

Съемка осуществлялась камерой видеонаблюдения, расположенной на одном из домов вблизи места аварии.

Как известно, прорыв произошел в понедельник днем на проспекте Голосеевском, 27. По свидетельствам очевидцев, фонтан достигал 7 этажа.

Повреждены 4 автомобиля и окна здания перед промоиной.

Украинская правда

Темы: Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Киев в ближайшие 20 лет планирует развивать правый берег 29 мая 2017, 19:01
В Киеве прорвало трубу с горячей водой, фонтан до 7-го этажа 29 мая 2017, 15:03
Киев ожидает до 60 тысяч туристов на финал Лиги чемпионов 29 мая 2017, 13:14
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 99.250.64.---Prada29.05.2017 23:29
Це Годзілла. Добре, що нікого не було
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Молдова объявила пятерых российских дипломатов персонами нон-грата
Адвокат Януковича потерял голос. Заседание перенесли
СБУ: "Яндекс" передал персональные данные украинцев спецслужбам РФ
Суд арестовал часть имущества Мартыненко
Все новости
Diversity Matters

Кто и зачем пришел на антипогромный концерт в Киеве

Генеральная уборка

7 впечатляющих идей для спасения птиц