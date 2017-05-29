Оприлюднено відео потужного прориву труби водопостачання у Києві

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Понеділок, 29 травня 2017, 21:59

З'явилося відео прориву труби водопостачання у Голосіївському районі Києва.

Зйомка здійснювалася камерою відеоспостереження, яка розташована на одному з будинків поблизу місця аварії.

Як відомо, прорив стався у понеділок вдень на проспекті Голосіївському, 27. За свідченнями очевидців, фонтан сягнув 7 поверху.

Пошкоджено 4 автомобілі та вікна будівлі перед вимоїною.

Українська правда

Теми: Київ
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