Оприлюднено відео потужного прориву труби водопостачання у Києві

З'явилося відео прориву труби водопостачання у Голосіївському районі Києва.

Зйомка здійснювалася камерою відеоспостереження, яка розташована на одному з будинків поблизу місця аварії.

Як відомо, прорив стався у понеділок вдень на проспекті Голосіївському, 27. За свідченнями очевидців, фонтан сягнув 7 поверху.

Пошкоджено 4 автомобілі та вікна будівлі перед вимоїною.

Українська правда