Оприлюднено відео потужного прориву труби водопостачання у Києві
З'явилося відео прориву труби водопостачання у Голосіївському районі Києва.
Зйомка здійснювалася камерою відеоспостереження, яка розташована на одному з будинків поблизу місця аварії.
Як відомо, прорив стався у понеділок вдень на проспекті Голосіївському, 27. За свідченнями очевидців, фонтан сягнув 7 поверху.
Пошкоджено 4 автомобілі та вікна будівлі перед вимоїною.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.