В Киеве прорвало трубу с горячей водой, фонтан до 7-го этажа

В Голосеевском районе Киева в понедельник прорвало трубу водоснабжения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил фотограф Александр Гусев.

"Только что (14:10) в Киеве на ул. Голосеевский 27, через дорогу где работаю, прорвало трубу диаметром 2000 мм", - написал он.

"Фонтан воды достиг 7-го этажа. Разбиты техника и жилье. Людей выселяют, им нужна помощь", - добавил он.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям города Киева "Украинской правде" подтвердили факт прорывы и сообщили, что на место уже выехали спасатели. По словам прес-секретаря службы произошел прорыв трубы с горячей водой.

Как сообщили в пресс-службе "Киевэнерго", авария на трубопроводе диаметром 800 мм произошла около 14:00 во время гидравлических испытаний.



Повреждены 4 автомобиля и окна здания перед промоиной.



"Этот участок теплосети эксплуатируется с 1979 года и исчерпала свой 25-летний нормативный ресурс. Поэтому произошла утечка на поверхность охлажденной теплосетевой воды и образовалась промоина на придомовой территории размером 2х3 м", - говорится в сообщении.



Отмечается, что оперативная бригада приступит к ликвидации повреждения после окончания оперативно-следственных действий.



"Убытки пострадавшим будут компенсированы в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении.

Украинская правда