Командующий НАТО в Европе просит больше сил для сдерживания РФ

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Среда, 3 мая 2017, 03:38

Командующий НАТО в Европе, заявил что США нужно больше войск в Европе для сдерживания все более агрессивной России.

Об этом Кертис Скапарротти заявил на слушаниях в сенатском комитете, пишет The Hill.

По его словам, силы США в Европе, которые включают две бригады боевых групп и одну ротационную бригаду, должны со временем расти.

"Россия представлена там не легкими силами, а тяжелой техникой", – сказал генерал. 

"Для того, чтобы наши силы были более надежными и правильно укомплектованными, нам нужно больше бронетанковой техники... чтобы убедиться, что у нас есть достаточные силы, которые позволят нам сдерживать Россию", – подчеркнул он.

Скапаротти систематически выступает за то, чтобы США противостояли агрессивному поведению России. В марте он уже призывал к увеличению численности войск США, систем и боеприпасов в Европе.

На сегодняшний день в Европе находится военный контингент США в количестве около 62 тыс. человек. Для сравнения, во времена холодной войны у Штатов в Европе было до 300 тыс. военных, отмечает издание.

Темы: НАТО Европа США Росcия
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