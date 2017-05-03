Командующий НАТО в Европе просит больше сил для сдерживания РФ
Командующий НАТО в Европе, заявил что США нужно больше войск в Европе для сдерживания все более агрессивной России.
Об этом Кертис Скапарротти заявил на слушаниях в сенатском комитете, пишет The Hill.
По его словам, силы США в Европе, которые включают две бригады боевых групп и одну ротационную бригаду, должны со временем расти.
"Россия представлена там не легкими силами, а тяжелой техникой", – сказал генерал.
"Для того, чтобы наши силы были более надежными и правильно укомплектованными, нам нужно больше бронетанковой техники... чтобы убедиться, что у нас есть достаточные силы, которые позволят нам сдерживать Россию", – подчеркнул он.
Скапаротти систематически выступает за то, чтобы США противостояли агрессивному поведению России. В марте он уже призывал к увеличению численности войск США, систем и боеприпасов в Европе.
На сегодняшний день в Европе находится военный контингент США в количестве около 62 тыс. человек. Для сравнения, во времена холодной войны у Штатов в Европе было до 300 тыс. военных, отмечает издание.
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