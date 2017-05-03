Россияне решили не ехать в оккупированный ими Крым на майские

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Среда, 3 мая 2017, 09:06

На майские праздники в оккупированный Россией Крым приехало на 38% меньше россиян, чем в прошлом году.

Об этом пишет российская газета Коммерсант со ссылкой на участников туристического рынка.

Популярность поездок по России во время майских праздников (период с 1 по 10 мая) заметно сократилась.

Представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина указывает, что спрос на внутренние туры в этом году снизился на 15–20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин дифференцирует внутренние направления. По его словам, наиболее заметное падение продаж в период майских праздников показал Крым, куда отправились на 38% меньше туристов, чем годом ранее.

Наименьшее падение в 15% показал Сочи, добавляет он.

Директор по продажам НТК "Интурист" Сергей Толчин в том числе поясняет отказ россиян ехать в оккупированный Крым плохой погодой.

 "Например, в Крыму весна в этом сезоне началась очень поздно, в прошлом году с похожей ситуацией мы столкнулись в сентябре, когда похолодание негативно сказалось на спросе в период бархатного сезона",— сказал он.

Темы: Крым
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