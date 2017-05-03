Горбатюк: Решение Интерпола по Януковичу будет оспариваться

2178 просмотров
1
Среда, 3 мая 2017, 21:30

Решение Интерпола о снятии с розыска экс-президента Виктора Януковича будет обжаловано.

Об этом заявил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает пресс-служба ГПУ.

Горбатюк подтвердил, что Комиссией по контролю за файлами Интерпола на сессии в период 27 февраля 3 марта 2017 принято решение об удалении файлов Интерпола по красной карточке розыска, то есть о снятии с международного розыска подозреваемого Виктора Януковича.

Горбатюк сообщил, что информация по этому поводу поступила в правоохранительные органы Украины в конце апреля 2017 года.

"Органы Интерпола предупредили о конфиденциальности предоставленной информации и что она не подлежит разглашению", - отметил Горбатюк.

Однако, по его словам, принятие такого решения мотивировано именно имеющимися недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого.

На сегодняшний день выводы Интерпола обрабатываются, по результатам чего будет принято решение о дальнейших действиях и, в частности, возможном внесении изменений в действующее законодательство.

Горбатюк подчеркнул, что "снятие с международного розыска Януковича произошло не по причинам недостатков следствия или допущенных нарушений следственными органами".

Он также сообщил, что соответствующее решение будет обжаловано.

"По моему мнению, решение прорабатывается, мы должны сделать выводы, как действовать: обжаловать это решение и вносить изменения в законодательство, прислушиваясь к условиям Интерпола", - сказал он.

Как известно, на запрос следователей Генеральной прокуратуры Украины Интерпол объявил бывшего президента Януковича в розыск в уголовном производстве по его подозрению в растрате средств, выделенных на строительство телекоммуникационной линии специальной связи во время приватизации ОАО "Укртелеком"

3-го мая стало известно, что Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра.

Оксана Коваленк, УП

Темы: Интерпол Янукович Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Интерпол отказался искать депутата-беглеца 3 мая 2017, 20:55
Интерпол больше не ищет Ставицкого 3 мая 2017, 20:39
Интерпол действительно прекратил розыск Януковича – полиция 3 мая 2017, 18:31
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.199.93.---chesno103.05.2017 21:39
Европа дала оценку украинскому "правосудию"
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Совет Европы требует от РФ восстановить Меджлис и пустить его лидеров в Крым
Горбатюк: Решение Интерпола по Януковичу будет оспариваться
Интерпол отказался искать депутата-беглеца
Интерпол больше не ищет Ставицкого
Все новости
Хочу побеждать!

Как выступает 93-летний теннисист Украины

5 фактов о сыре

Сыр как таблетка долголетия