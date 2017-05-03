Горбатюк: Решение Интерпола по Януковичу будет оспариваться

Решение Интерпола о снятии с розыска экс-президента Виктора Януковича будет обжаловано.

Об этом заявил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает пресс-служба ГПУ.

Горбатюк подтвердил, что Комиссией по контролю за файлами Интерпола на сессии в период 27 февраля 3 марта 2017 принято решение об удалении файлов Интерпола по красной карточке розыска, то есть о снятии с международного розыска подозреваемого Виктора Януковича.

Горбатюк сообщил, что информация по этому поводу поступила в правоохранительные органы Украины в конце апреля 2017 года.

"Органы Интерпола предупредили о конфиденциальности предоставленной информации и что она не подлежит разглашению", - отметил Горбатюк.

Однако, по его словам, принятие такого решения мотивировано именно имеющимися недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого.

На сегодняшний день выводы Интерпола обрабатываются, по результатам чего будет принято решение о дальнейших действиях и, в частности, возможном внесении изменений в действующее законодательство.

Горбатюк подчеркнул, что "снятие с международного розыска Януковича произошло не по причинам недостатков следствия или допущенных нарушений следственными органами".

Он также сообщил, что соответствующее решение будет обжаловано.

"По моему мнению, решение прорабатывается, мы должны сделать выводы, как действовать: обжаловать это решение и вносить изменения в законодательство, прислушиваясь к условиям Интерпола", - сказал он.

Как известно, на запрос следователей Генеральной прокуратуры Украины Интерпол объявил бывшего президента Януковича в розыск в уголовном производстве по его подозрению в растрате средств, выделенных на строительство телекоммуникационной линии специальной связи во время приватизации ОАО "Укртелеком"

3-го мая стало известно, что Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра.

Оксана Коваленк, УП