Енин: Решение Интерпола не имеют значения для суда по Януковичу

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Среда, 3 мая 2017, 22:06

Решение Интерпола о снятии с международного розыска Виктора Янукоквича не имеют никакого значения для начала суда над ним и свидетельствуют о несовершенстве законодательства в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Так в своем Facebook прокомментировал решение Интерпола заместитель Генпрокурора Евгений Енин.

"Указанные решения Интерпола не имеют никакого значения для начала судебного процесса по обвинению Виктора Януковича в государственной измене, который начнется 4 мая с.г.", - подчеркнул он.

По его словам, эти решения Интерпола о снятии с международного розыска представителей режима Януковича связаны прежде всего с несовершенством уголовно-процессуального законодательства Украины в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

В частности, постановление судов о разрешении на задержание с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не считается постановлением о содержании подозреваемого/обвиняемого под стражей.

"Соответственно, согласно правилам Интерпола, лицо по которому не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не может быть объявлен в международный розыск", - отметил Енин.

"Отдельные районные суды Киева отказываются выносить постановления о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без участия подозреваемого", - также добавил он.

Как известно, на запрос следователей Генпрокуратуры Украины Интерпол объявил бывшего президента Украины Януковича в розыск в уголовном производстве по его подозрению в растрате средств, выделенных на строительство телекоммуникационной линии специальной связи при приватизации ОАО "Укртелеком".

3-го мая стало известно, что Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра.

Кроме того, стало известно, что с розыска также снят экс-министра энергетики Януковича - Эдуард Ставицкий, и экс-секретарь СНБО и главы Администрации Януковича - Андрей Клюев.

Также Интерпол отказался объявлять в розыск депутата Александра Онищенко.

Темы: Генпрокуратура Интерпол Янукович
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