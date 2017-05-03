В решении Совета Европы есть признание российских репрессий в Крыму – МИД

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) в своем решении, принятом 3 мая, признал многочисленные нарушения прав человека в незаконно аннексированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении МИД, поступившем в "Европейскую правду" после появления информации о данном решении.

В дипведомстве отметили, что КМСЕ, осуждая незаконную аннексию, "в очередной раз подчеркнул, что такой акт со стороны Российской Федерации являются нарушением международного права".

"Наряду с такими нарушениями прав человека как ограничение свободы слова и мирных собраний, свободы религии и убеждений, отмечаются репрессии против национальных меньшинств, в частности крымских татар", - говорится в заявлении.

В МИД подтвердили предварительную информацию о том, что КМСЕ требует восстановления деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

"Документ содержит четкое требование к Российской Федерации принять все меры для обеспечения прав человека в Крыму, включая пересмотр судебного запрета Меджлиса.

Одним из центральных положений решения является призыв обеспечить беспрепятственный доступ правозащитных механизмов Совета Европы, в частности ее Комиссара по правам человека, на временно оккупированный полуостров для осуществления мониторинга соблюдения прав человека в соответствии с их мандатом", - говорится в сообщении.

Другие детали о появлении и содержания данного решения - в новости "Совет Европы официально требует восстановить Меджлис и пустить его лидеров в Крым" и в тексте, который "Европейская правда" планирует опубликовать в четверг, 4 мая.