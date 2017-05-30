Число погибших из-за урагана в Москве возросло до 11 человек

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Вторник, 30 мая 2017, 01:37

В результате урагана в Москве 29 мая погибли 11 человек, около 140 человек пострадали.

Отмечается, что среди погибших и пострадавших есть дети.

Также 2 человека погибли в Подмосковье.

Кроме того, ураган повалил 3,5 тысячи деревьев.

Из-за сильного ветра в Москве и области пострадали здания и объекты инфраструктуры. Ураган повалил рекламные щиты и остановки общественного транспорта, срывал с крыш кровлю и телевизионные антенны, упал башенный кран. В Подмосковье без электричества остались более семи тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в результате урагана в Москве погибли 6 человек.

ТАСС, Медуза

Темы: Росcия погода
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