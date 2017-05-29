Ураган в Москве: есть погибшие, выезд из резиденции Медведева заблокирован
Грозовой шквалистый ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Об этом в понедельник сообщает корреспондент РИА Новости.
В результате испортившейся погоды несколько сосен не выдержали напора стихии и рухнули на землю. Одно упавшее дерево перегородило выезд с парковки, где находятся несколько представительских автомобилей.
Таким образом территорию резиденции временно не могут покинуть представители испанского бизнеса и журналисты, так как сотрудникам безопасности и персоналу пришлось ликвидировать последствия.
РИА Новости отмечает, что ураган в начался в Москве и области несколько часов назад.
Порывы ветра в столице РФ достигают 16 метров в секунду. Поступают многочисленные сообщения о падениях деревьев в разных районах города и в Подмосковье.
По данным агенства ТАСС, по состоянию на 17.00 в результате сильного урагана в Москве погибли шесть человек.
"От упавшего дерева на ВДНХ погибла девушка. Еще две женщины погибли в результате падения деревьев на Преображенской улице и в Измайловском районе. Еще одной жертвой урагана стал мужчина - на него упало дерево около дома номер 18 на Ломоносовском проспекте", – сказал собеседник агентства.
Также сообщается о еще двух жертвах урагана: на юго-западе Москвы в районе площади Джавахарлала Неру из-за урагана упало дерево и придавило насмерть человека. Кроме того, порыв ветра вырвал остановку из земли на Кировоградской улице и отбросил ее в сторону пешеходов. От травм погиб один человек.