Ураган в Москве: есть погибшие, выезд из резиденции Медведева заблокирован

Грозовой шквалистый ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Об этом в понедельник сообщает корреспондент РИА Новости.

В результате испортившейся погоды несколько сосен не выдержали напора стихии и рухнули на землю. Одно упавшее дерево перегородило выезд с парковки, где находятся несколько представительских автомобилей.

Таким образом территорию резиденции временно не могут покинуть представители испанского бизнеса и журналисты, так как сотрудникам безопасности и персоналу пришлось ликвидировать последствия.

РИА Новости отмечает, что ураган в начался в Москве и области несколько часов назад.

Порывы ветра в столице РФ достигают 16 метров в секунду. Поступают многочисленные сообщения о падениях деревьев в разных районах города и в Подмосковье.

Едешь так, а перед тобой деревья летают, и неудачно падают #гроза #ураган A post shared by Антон Кисляков (@pwebru) on May 29, 2017 at 5:49am PDT

По данным агенства ТАСС, по состоянию на 17.00 в результате сильного урагана в Москве погибли шесть человек.

"От упавшего дерева на ВДНХ погибла девушка. Еще две женщины погибли в результате падения деревьев на Преображенской улице и в Измайловском районе. Еще одной жертвой урагана стал мужчина - на него упало дерево около дома номер 18 на Ломоносовском проспекте", – сказал собеседник агентства.

Также сообщается о еще двух жертвах урагана: на юго-западе Москвы в районе площади Джавахарлала Неру из-за урагана упало дерево и придавило насмерть человека. Кроме того, порыв ветра вырвал остановку из земли на Кировоградской улице и отбросил ее в сторону пешеходов. От травм погиб один человек.