Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ураган в Москве: есть погибшие, выезд из резиденции Медведева заблокирован

Понедельник, 29 мая 2017, 16:57

Грозовой шквалистый ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Об этом в понедельник сообщает корреспондент РИА Новости.

В результате испортившейся погоды несколько сосен не выдержали напора стихии и рухнули на землю. Одно упавшее дерево перегородило выезд с парковки, где находятся несколько представительских автомобилей.

Таким образом территорию резиденции временно не могут покинуть представители испанского бизнеса и журналисты, так как сотрудникам безопасности и персоналу пришлось ликвидировать последствия.

РИА Новости отмечает, что ураган в начался в Москве и области несколько часов назад.

Порывы ветра в столице РФ достигают 16 метров в секунду. Поступают многочисленные сообщения о падениях деревьев в разных районах города и в Подмосковье.

По данным агенства ТАСС, по состоянию на 17.00 в результате сильного урагана в Москве погибли шесть человек.

"От упавшего дерева на ВДНХ погибла девушка. Еще две женщины погибли в результате падения деревьев на Преображенской улице и в Измайловском районе. Еще одной жертвой урагана стал мужчина - на него упало дерево около дома номер 18 на Ломоносовском проспекте", – сказал собеседник агентства.

Также сообщается о еще двух жертвах урагана: на юго-западе Москвы в районе площади Джавахарлала Неру из-за урагана упало дерево и придавило насмерть человека. Кроме того, порыв ветра вырвал остановку из земли на Кировоградской улице и отбросил ее в сторону пешеходов. От травм погиб один человек.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Росcия
Военное партнерство России и Ирана углубляется – Госдеп США
Румынское судно попало под обстрел РФ во время атаки на украинский порт
США о строительстве завода "Шахедов" в РФ: Будет на порядки больше дронов
Последние новости
10:45
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
Все новости...
Реклама: