Число загиблих через ураган в Москві зросло до 11 осіб

В результаті урагану в Москві 29 травня загинули 11 людей, близько 140 людей постраждали.

Відзначається, що серед загиблих і постраждалих є діти.

Також 2 людини загинули в Підмосков'ї.

Крім того, ураган повалив 3,5 тисячі дерев.

Через сильний вітер у Москві і області постраждали будівлі і об'єкти інфраструктури. Ураган повалив рекламні щити і зупинки громадського транспорту, зривав з дахів покрівлю та телевізійні антени, впав баштовий кран. У Підмосков'ї без електрики залишилися понад сім тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що в результаті урагану в Москві загинули 6 осіб.

Апокалипсис сегодня в Москве pic.twitter.com/jy9z9Xlg3i — Meduza (@meduzaproject) May 29, 2017

ТАСС, Медуза