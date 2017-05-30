НАБУ не отпустило Насирова в США

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Вторник, 30 мая 2017, 20:48

Детективы Национального антикоррупционного бюро отказали отстраненному председателю Государственной фискальной службы в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины.

Такое решение было принято 30 мая по результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого, сообщает пресс-служба ведомства.

"Это уже второе обращение председателя ГФС. Впервые к детективам Бюро он ходатайствовал в апреле с просьбой разрешить посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве. 25 мая в НАБУ поступило ходатайство о предоставлении разрешения на выезд в Соединенные Штаты Америки, мотивируя поездку необходимостью "прохождения лечения", - отметили в НАБУ.

В ведомстве пояснили, что в случае выезда за границу "гарантировать возврат подозреваемого в Украину не может ничего, кроме его правосознания". Кроме этого, между Украиной и США не заключено соглашение об экстрадиции.

Как известно, детективы НАБУ в начале марта 2017 года задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие утверждает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Украинская правда

Темы: НАБУ Насиров США
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Комментарии — 2
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IP: 35.187.34.---kerubino30.05.2017 22:30
Шоу в Украінській владі продовжується .
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IP: 192.195.80.---spitfire30.05.2017 22:25
шкода.
а головний тату-прокурор Матіос так за нього просив, так просив, аж сльозами заходився.
цікаво, скільки коштує таке заступництво?
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