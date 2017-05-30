НАБУ не відпустило Насірова до США

2482 перегляди
0
Вівторок, 30 травня 2017, 20:48

Детективи Національного антикорупційного бюро відмовили відстороненому голові Державної фіскальної служби у наданні дозволу на виїзд за межі України.

Таке рішення було прийнято 30 травня за результатами розгляду клопотання підозрюваного, повідомляє прес-служба відомства.

"Це вже друге звернення голови ДФС. Вперше до детективів Бюро він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві. 25 травня до НАБУ надійшло клопотання щодо надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, мотивуючи поїздку необхідністю "проходження лікування", - зазначили у НАБУ.

У відомстві пояснили, що у разі виїзду закордон "гарантувати повернення підозрюваного в Україну не може нічого, окрім його правосвідомості". Крім цього, між Україною та США не укладена угода про екстрадицію.

Як відомо, детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство наголошує, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі було завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Українська правда

Теми: НАБУ Насіров США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
 Хто рветься контролювати НАБУ? 30 травня 2017, 16:02
У НАБУ хочуть звільнити співробітника, що скоїв ДТП 30 травня 2017, 15:32
НАБУ до 31 травня вирішить, чи відпускати Насірова в США 30 травня 2017, 14:25
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
НАБУ не відпустило Насірова до США
Бойовики обстріляли Авдіївку: Трьох місцевих поранено
Бойовики відправили вченого Козловського до колонії
Штаб: В зоні АТО загинув український боєць, ще двоє поранені
Усі новини
Міфи

Про психічне здоров’я в коміксах

Відео

Cобака врятував двох бійців АТО, взявши удар на себе