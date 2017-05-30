Насиров просит НАБУ отпустить его за границу на лечение

Отстраненный руководитель фискальной службы Роман Насиров просит детективов Национального антикоррупционного бюро вернуть ему заграничный паспорт.

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает "УНИАН".

Отмечается, что Насиров предоставил следствию документы, которые подтверждают настоятельную необходимость выезда за границу на лечение. Страной, где должны предоставить медицинские услуги, Насиров назвал США.

В документе чиновник подчеркивает необходимость послеоперационного лечения – хирургическое вмешательство он уже перенес в Киеве. Журналисты также получили копию приглашения из Национального института диабета США – там готовы лечить украинца за счет американского бюджета.



"Лечение финансируется из бюджета Департамента здравоохранения США. Клиника хотела бы ежегодно осматривать пациента с целью контроля за его состоянием в течение ближайших 5 лет. Участие в исследовании для пациента бесплатно", - говорится в этом документе.

Хирург Александр Ларин, который делал Насирову операцию, заявил, что главный фискал действительно нуждается в дальнейшей терапии.

"У нас отсутствует один фармпрепарат, йод 123 – 122 йод есть, а 123 нет. Есть соответствующие трудности по выполнению протокола. Была предложена клиника в Марселе, в Израиле, в США. Мы направили обращение и выписки из истории болезни с кодом оперативного вмешательства. И первыми, кто дал добро и приглашение на лечение – были США", - заявил он.

Как известно, детективы НАБУ в начале марта 2017 года задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.



Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.



Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.



7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.



Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог в 100 миллионов гривен.