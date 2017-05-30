Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Насиров просит НАБУ отпустить его за границу на лечение

Вторник, 30 мая 2017, 02:53
Насиров просит НАБУ отпустить его за границу на лечение

Отстраненный руководитель фискальной службы Роман Насиров просит детективов Национального антикоррупционного бюро вернуть ему заграничный паспорт.

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает "УНИАН".

Отмечается, что Насиров предоставил следствию документы, которые подтверждают настоятельную необходимость выезда за границу на лечение. Страной, где должны предоставить медицинские услуги, Насиров назвал США.

В документе чиновник подчеркивает необходимость послеоперационного лечения – хирургическое вмешательство он уже перенес в Киеве. Журналисты также получили копию приглашения из Национального института диабета США – там готовы лечить украинца за счет американского бюджета.

"Лечение финансируется из бюджета Департамента здравоохранения США. Клиника хотела бы ежегодно осматривать пациента с целью контроля за его состоянием в течение ближайших 5 лет. Участие в исследовании для пациента бесплатно", - говорится в этом документе.

Хирург Александр Ларин, который делал Насирову операцию, заявил, что главный фискал действительно нуждается в дальнейшей терапии.

"У нас отсутствует один фармпрепарат, йод 123 – 122 йод есть, а 123 нет. Есть соответствующие трудности по выполнению протокола. Была предложена клиника в Марселе, в Израиле, в США. Мы направили обращение и выписки из истории болезни с кодом оперативного вмешательства. И первыми, кто дал добро и приглашение на лечение – были США", - заявил он.

Как известно, детективы НАБУ в начале марта 2017 года задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог в 100 миллионов гривен.

Темы: НасировНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Насиров
ВАКС уменьшил залог Насирову с 523 до 261 млн грн
ВАКС остановил исполнение решения об уменьшении залога Насирову - ЦПК
ВАКС в пять раз уменьшил залог Насирову – ЦПК
Последние новости
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
Все новости...
Реклама: