ГФС рассказала об обыске "Миранды", разрабатывающей ПО для е-деклараций

В Государственной фискальной службе заявляют, что обыски на предприятии "Миранда", которая разрабатывала ПО для системы электронного декларирования, повиязани со справочнa о уклонении в сплав налогов.

Об этом говорится в ответе ГФС на запрос "Украинской правды".

"30.05.2017 следователями ГУ ДФС в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области в рамках уголовного производства, которое расследуется по подозрению в умышленном уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге бывшего руководителя предприятия ООО "М" при выполнении работ по программному обеспечению системы е-декларирования, проводятся санкционированные судом обыски в офисных помещениях предприятия и местах проживания фигурантов", - отметили в видивиди.

Предоставить более подробную информацию в ГФС отказались, сославшись на положения ст. 222 УПК Украины о недопустимости разглашение сведений досудебного расследования

"Пока досудебное расследование продолжается", - добавили в ДФС.

Оксана Коваленко, УП