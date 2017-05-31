НАПК в третий раз не смогло принять заключение по декларации Гройсмана

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Среда, 31 мая 2017, 17:19

Национальное агентство по предотвращению коррупции снова отказалось утвердить заключение по электронной декларации премьер-министра Владимира Гройсмана за 2015 год.

За утверждение заключения 31 мая проголосовали 2 из 4 членов НАПК, передают "Українські новини".

При этом председатель НАПК Наталья Корчак раскритиковала проект решения, который был подготовлен ее заместителем Русланом Радецким.

По ее словам, в документе отсутствует результативная часть и нет конкретики.

Член НАПК Александр Скопич заявил, что члены агентства не раз озвучивали замечания к документу, однако при доработке Радецкий их не учел.

В свою очередь Радецкий и еще один член агентства Руслан Рябошапка отметили, что истекли 90 дней, которые давались для полной проверки декларации, и в случае принятия решение будет "юридически ничтожным".

Они призвали Корчак не затягивать процесс принятия решения.

Ранее на заседаниях 25 и 30 мая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не смогло утвердить заключения по результатам проверки деклараций премьера Владимира Гройсмана и министров его правительства.

Темы: НАПК декларации
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