НАПК проверила декларацию Гройсмана, но результат не может обнародовать

Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании в четверг, 25 мая, не смогло утвердить выводы по результатам проверки деклараций премьера Владимира Гройсмана и министров его правительства.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщили двое из 4 членов НАПК Руслан Рябошапка и Руслан Радецкий.

Как отметил Рябошапка, на сегодняшнее заседание были подготовлены заключения по результатам проверок деклараций премьера и членов правительства. Рябошапка заявил, что в выводах отмечается наличие или отсутствие недостоверных данных, указанных в декларациях.

Однако, как отметил Рябошапка, на заседании Корчак отметила, что не будет голосовать ни за один из выводов, при этом она не смогла объяснить, в чем именно заключались его замечания. "То есть, три листочка своих замечаний она не смогла рассказать своими словами", - отметил Рябошапка.

Он сообщил, что Корчак поддержал другой член НАПК Александр Скопич, который заявил, что в каждой из проверок должна быть аналитическая справка уполномоченного лица, проводившего проверку. "Но эта аналитическая справка ничем не предусмотрена, в порядке проведения проверки ее нет, поэтому ее никто и не готовил", - пояснил Рябошапка. Он предположил, что это были попытки сорвать заседание. "Казалось, что была идея все это завалить и сделать виновным в этом Радецкого. Но ни одного конкретного замечания ни к одному выводу о проверке не было высказано", - сказал Рябошапка.

В результате было решено сделать аналитические справки, и во вторник, 30 мая, НАПК вернется к этому вопросу. "Что будет во вторник я не знаю. Может, они придумают еще что-то, может еще какие-то справки или рисунки ...", - сказал Рябошапка, возмущаясь поведением Корчак и Скопича. Он отметил, что заседание длилось два часа.

Кроме того, заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий заявил, что работа НАПК зашла в тупик. "Сегодня мы стали свидетелями умышленного блокирования процесса проверки деклараций и утверждения результатов, по которым уже проведены полные проверки, в частности, премьер-министра и членов Кабинета министров Украины 2015 года", - заявил он.

Он убежден, что все проверки осуществлены в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" и в соответствии с Порядком проведения проверок, утвержденным Минюстом. "Более того, юридический отдел НАПК завизировал все вышеуказанные проекты решений. К сожалению, Наталья Корчак вместе с Александром Скопичем, которые заинтересованы в том, чтобы проверки деклараций не проводились, не проголосовали за результаты", - сказал Радецкий.

На вопрос, выявлены ли нарушения в декларации Гройсмана, Радецкий отметил, что до решения НАПК не имеет права разглашать эту информацию. "К сожалению, до принятия решения НАПК не имеем права объявлять результаты проверки, ведь НАПК является коллегиальным органом", - заявил Радецкий.

"Украинская правда" пыталась взять комментарий у Натальи Корчак, однако ее телефон не отвечает, в соцсети Facebook она на момент публикации новости не ответила.

В свою очередь, источник, близкий к Корчак, который попросил не называть своего имени и должности, отметил, что Национальному агентству по предупреждению коррупции были предложены результаты проверок деклараций, которые не содержали аналитических справок. "Этим занимался департамент Радецкого. То есть по факту, они не скомпоновали всю необходимую информацию", - отметил источник из окружения Корчак.

Как известно, 29 марта премьер Владимир Гройсман призвал председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак и членов НАПК подать в отставку из-за проблем в работе системы подачи электронных деклараций. Однако она отказалась подать в отставку.