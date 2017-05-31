В мае в АТО погибли 7 военных, 141 получили ранения - Турчинов

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Среда, 31 мая 2017, 20:21

7 военных погибли и 141 получили ранения на Донбассе в течение мая.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов в среду, находясь в Марьинке и Красногоровке

"В течение мая в результате военных провокаций погибли 7 наших военнослужащих, получили ранения 141. Одной из последних тенденций является использование тяжелой 152-мм самоходной артиллерии и реактивных систем залпового огня для нанесения ударов по позициям Вооруженных Сил Украины на расстоянии до 20 км от линии разграничения", - отметил чиновник, цитирует его пресс-служба.

По словам Турчинова, пророссийские боевики пытаются нанести максимальный урон подразделениям Вооруженных Сил Украины и отрабатывают технологию прицельного ведения огня как по передовым, так и по отдаленным позициях.

"Кроме того, командование русско-террористических войск продолжает перебрасывать на оккупированную территорию военных, оружие, боеприпасы и горюче-смазочные материалы, усиливает обеспечение передовых подразделений и инженерное оборудование огневых позиций", - сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что в последние дни в в Марьинке и Красногоровке сложилась "чрезвычайно сложная ситуация из-за использования врагом мощной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня".

"Российские оккупационные войска ведут огонь не только по нашим позициям, но и по гражданским объектам, что является сознательным преступлением, санкционированным Кремлем", - сказал он.

"В этих городах происходит системное разрушение объектов критической инфраструктуры, погибают и получают ранения как военные, так и гражданские", - отметил Турчинов, добавив, что разрушены десятки гражданских зданий, "а в Красногоровке несколько дней назад обстрелами разрушено школу, повреждено помещение больницы и кирпичного завода".

"Считаю, что международное сообщество должно дать объективную оценку военным преступлениям российских гибридных войск и их кремлевских кураторов", - отметил чиновник.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что опасная ситуация также наблюдается вдоль всей линии соприкосновения.

Украинская правда

Темы: СНБО Турчинов АТО
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