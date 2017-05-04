В Мариуполе обнаружены два тайника с боеприпасами

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Четверг, 4 мая 2017, 02:08

В Мариуполе на территории одного из пансионатов на Приморском бульваре группа  оперативного реагирования военной комендатуры обнаружила два схрона с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Из тайников военнослужащие Военной службы правопорядка изъяли пластиковые взрывчатые вещества весом 300 гр., две гранаты РГД-5, тротиловые шашки весом 400 гр. и 200 гр., четыре электродетонатора, шесть капсюль-детонаторов, детонаторы МУВ - 3 и детонаторы МУВ - 2, взрыватели замедленного действия (ППД-1М), семь элементов к УКМЗ, детонирующий шнур, семь упаковок металлических элементов, шнур ЗТП -300 и накольно механизм", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Нацполиции в Донецкой области и минно-взрывная служба ГСЧС.

По данному факту в полицию будет направлено уведомление об уголовном правонарушении по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Темы: Мариуполь полиция
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