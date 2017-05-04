Во Франции Макрон и Ле Пен провели предвыборные дебаты

Во Франции кандидат в президенты от ультраправых Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон провели предвыборные дебаты.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Они коснулись экономических вопросов и рабочих мест в стране, а также уделили много времени политическим заявлениям.

Ле Пен заявила, что Макрон не имеет плана безопасности страны и предположила его связи с радикалами, отметив, что он "получил индульгенцию от исламистского фундаментализма".

Макрон, бывший министр экономики, назвал призывы Ле Пен закрыть границы "фальшивкой". Он обвинил ее во "лжи", отметив, что президентство Ле Пен было бы именно тем, чего хотят исламистские экстремисты - "гражданской войной".

7 мая во Франции состоится второй тур президентских выборов. Согласно данным опросов, Макрон значительно впереди.