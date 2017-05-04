Украинский военный подорвал себя, чтобы не сдаться в плен – АТО

Штаб АТО уточнил данные относительно погибших 1 мая: с украинской стороны погибли 3 военнослужащих и еще 4 получили ранения.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.

Он сообщил, что 1 мая после 17 часов группа украинских военных попала под мощный вражеский обстрел в районе поселка Луганское.

"В результате обстрела среди бойцов появились раненые. Во время эвакуации раненого трое погибли. Один подорвал себя гранатой, чтобы не попасть плен", - заявил Мотузяник.

Украинская сторона прилагает усилия для возвращения тел.

Таким образом, 1 мая потери украинской армии составили: 3 погибших и 4 ранены, из них 3 погибших и 3 раненых приходятся именно на поселок Луганское.

Говоря о данные за 4 мая, Мотузяник подтвердил, что за минувшие сутки погибших нет, однако 9 бойцов ранены.

Татьяна Кусок, УП